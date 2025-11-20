Se inconforman con la terna para Derecho

Luego de que el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho de la UASLP, designó a la terna que se votará hoy jueves en el Consejo Directivo Universitario (CDU), académicas aspirantes, denunciaron la existencia de irregularidades, entre ellas, no haber sido notificadas de requisitos no previstos en la convocatoria inicial.

El cuerpo colegiado de la entidad universitaria, consideró en la propuesta, a Jesús Javier Delgado Sam, actual director interino, Luz María Lastras Martínez y Georgina González Cázares.

En conferencia de prensa en el Edificio Central, cinco académicas dijeron que si bien, algunas participaron en el proceso de selección, su inconformidad no está relacionada por no haber sido consideradas, sino porque se violentó el proceso al difundir la designación de la terna a través de la prensa y no de manera oficial.

María Suhey Tristán Rodríguez, evidenció que, derivado de las omisiones, quienes participaron, no tienen la oportunidad de conocer las justificaciones para descartarlas, ni tampoco inconformarse por carecer de una notificación formal.

Cuestionó la imparcialidad del Consejo Técnico Consultivo, pues González Cázares y Delgado Sam forman parte del mismo.