Se infectan en hospitales de SL 3,200 pacientes

San Luis Potosí concluyó el 2025 con 3 mil 200 casos de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) o infecciones contraídas por pacientes mientras reciben tratamiento por otra afección en hospitales.

Meses con mayor incidencia de IAAS en San Luis Potosí

De acuerdo con el reporte anual de la Dirección General de Epidemiología (DGE), los meses de mayor incidencia correspondieron a: 337 en agosto, 312 en septiembre, 311 en marzo y mayo con 293 casos.

Tipos y origen de las infecciones asociadas a la atención de salud

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Precisó que 2 mil 906 fueron adquiridas por los pacientes dentro de la unidad notificante y 294 importadas, es decir, que fueron adquiridas durante una atención de salud externa a la unidad.

Subrayó que, de acuerdo con nivel diagnóstico, mil 424 fueron definidas clínicamente y mil 776 confirmadas por laboratorio de microbiología.

Si bien el documento no especificó por estado, los principales tipos de IAAS corresponden a: neumonía asociada a ventilador (NAV), infección de vías urinarias asociada a catéter urinario (IVU-CU) e ITS relacionada a catéter central (ITS-CC).

"Estas infecciones no sólo disminuyen la calidad de vida de los pacientes afectados, sino que también prolongan las estancias hospitalarias, contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos y elevan las tasas de mortalidad", concluye.