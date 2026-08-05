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Se intensificará el intercambio con industria de Japón

Delegación nipona vendrá a conocer el modelo dual

Por Martín Rodríguez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Se intensificará el intercambio con industria de Japón
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      Las cámaras de Comercio y de Industria de Japón y las regionales de Osaka y Tokio acordaron con el Clúster Automotriz de San Luis Potosí adoptar el modelo dual para las empresas instaladas en la zona metropolitana.

      Además, los empresarios potosinos o instalados aquí se meterán de lleno al aprendizaje de la electromovilidad desde la perspectiva de la calidad del sistema de producción y la logística japonesa, informó el director del Clúster Automotriz, Luis Alberto González Olvera.

      Una delegación japonesa de JETRO, agencia japonesa de relaciones exteriores, vendrá a San Luis Potosí en octubre con el fin de conocer el terreno de trabajo con la industria automotriz. En primer término, aumentaría el porcentaje de participación del esquema dual para la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Universidad Tecnológica.

      La visita y las posteriores reuniones permitirán establecer ya una agenda de trabajo hacia 2027, que abrirá esquemas de cooperación recíproca, a partir de agendas de prioridad, según las necesidades de las dos partes.

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      Una delegación empresarial viajó a Japón y regresó con las noticias de intercambio. En el caso del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, trajeron información relacionada con la forma de dar fuerza a la electromovilidad y a la proveeduría para el ensamble de baterías de alto voltaje, pero además, ese contexto obligará a generar una agenda que ya deberá estar activa en 2027, incluyendo la gestión para la atracción de inversiones en materia de proveeduría para vehículos eléctricos.

      Las organizaciones japonesas que atendieron la visita, recibieron información acerca de las empresas de proveeduría de autopartes ya están instaladas en San Luis Potosí.

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