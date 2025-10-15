Se llena de color el campo de Las Moras

Entre los tonos amarillos y naranjas del cempasúchil y el vibrante rosa fucsia de la mano de león, los campos del Ejido Las Moras, en Mexquitic de Carmona, comienzan a llenarse de color con la llegada de la temporada de flores, anunciando una de las celebraciones más representativas de México, el Día de Muertos.

Aunque estas especies son las protagonistas de esta festividad, en la zona también se cultivan otras variedades como la crisalia, chaquira, margaritas de colores y girasol, que ya muestran sus primeras flores.

Además de su atractivo natural, el paisaje se ha convertido en un punto de interés turístico y un escenario ideal para sesiones fotográficas, gracias al contraste de colores: el blanco de la chaquira, el púrpura de la mano de león, el naranja intenso del cempasúchil y los tonos violeta y rosa de las margaritas, cada una con su propia belleza y particularidad.

A tan solo 35 minutos de la capital potosina, el lugar ya se encuentra listo para, en unos días, comenzar con el corte de estas flores, en tanto el personal continúa con labores de deshierbe de la maleza que llega a crecer entre las plantas.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, una de las parcelas ubicadas a un costado de la carretera a Matehuala ya comenzó a surtir flor a distintos estados del país.

De acuerdo con el productor Enrique Saldaña, desde ayer iniciaron el corte de mano de león y cempasúchil para un evento gubernamental en Querétaro.

Explicó que, aunque la flor alcanzará su máximo punto de crecimiento y floración dentro de unos 15 días, los pedidos se adelantan debido a la alta demanda para eventos y decoraciones en otras regiones.

Para este año, estimó que la demanda será similar a la de temporadas anteriores, y destacó que tanto él como otros productores locales ya cuentan con clientes fijos.