Se llevan 60 jubilados 7.6 mdp al mes:SEGE

Debido a los “excesos del pasado”, el estado paga 7 millones 600 mil pesos mensuales a 60 docentes jubilados del subsistema de Telesecundaria, reveló Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Ello, porque cada uno de los mentores recibe un pago de poco más de 126 mil pesos mensuales, complementó el funcionario estatal. Es decir, de 91 millones 200 mil pesos al año.

Expuso que desde hace 40 años todos los y las docentes de este esquema obtienen dicha cantidad de salario, sin embargo, no precisó cuánto de los que se encuentra en activo obtiene más de 100 mil pesos mensuales.

“Hoy ya han cambiado las cosas. Los compañeros que ingresan a Telesecundaria o cualquier otro nivel educativo, la verdad es que ya están en un tabulador muy definido. Esto se dio en otros tiempos donde hubo excesos y desgraciadamente todavía seguimos cargando con esos excesos”, comentó.

Lamentó que los “excesos del pasado” ahora son cubiertos por la actual administración, porque no puede hacerse nada al respecto, debido a que ya se encuentra normado y la única opción, es esperar

la jubilación.

“Está muy dispar, porque tenemos gente de Telesecundaria que gana más de 100 mil pesos. Tenemos gentes (sic) de primaria que ganan 16 mil pesos. Los intendentes, los administrativos ganan hoy que se reconoce y se aportó de manera importante a su sueldo, alrededor de 16 mil pesos mensuales”, concluyó.