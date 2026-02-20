Se mantienen activos incendios en tres municipios
Hasta la noche del viernes, las labores se realizaban en coordinación con autoridades municipales y la Conafor
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, hasta la noche del viernes, se mantenían activos los operativos para atender incendios registrados en distintos municipios de San Luis Potosí.
Uno de los siniestros ocurrió en la comunidad El Águila, en Villa de Arriaga, donde brigadistas intervinieron para contener un incendio agrícola.
En Guadalcázar, en la comunidad de San Carlos, se combate un incendio forestal que presenta un avance de control superior al 30 por ciento y una afectación estimada de 30 hectáreas.
Las labores se realizan en coordinación con autoridades municipales y la Comisión Nacional Forestal.
En Villa de Reyes, en la comunidad El Tejocote, el incendio fue liquidado, aunque continúan trabajos de supervisión para evitar reactivaciones.
Autoridades estatales señalaron que se mantiene monitoreo permanente ante este tipo de contingencias.
Huyen del fuego en Mexquitic
Incendio de pastizales amenazan viviendas de varias comunidades; autoridad federal reporta 35 puntos de calor en el municipio
