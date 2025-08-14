Se mejorarán operativos de campo: SSPC

Luego de la firma de convenio de seguridad entre los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, adujo que permitirá, entre otros aspectos, identificar el modus operandi de la delincuencia.

Aunado a ello, se mejorarán operativos en campo, intervenciones coordinadas e intercambio de información en Mesas Regionales de Seguridad, a fin de fijar objetivos o grupos criminales para poder combatir y ubicar zonas donde operan.

“Este convenio nos suma a las capacidades de esta secretaría, sobre todo, de la Guardia Civil Estatal y la División Caminos (…) con este convenio nosotros también podremos, a pesar de los límites, actuar dentro de estas fronteras”, expresó el mando policial.

Destacó que el nuevo acuerdo se suma al ya existente con Zacatecas, cuyas acciones permiten robustecer los trabajos interinstitucionales de la corporación estatal con sus homólogas de los otros estados.

“Lo vinimos trabajando, afinando y revisando durante los últimos días; la última semana. Estuvimos apoyando la gestión que hizo el gobierno del estado de San Luis Potosí con Guanajuato para que se llevara a cabo esta firma”, remató.