logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se mejorarán operativos de campo: SSPC

Se busca identificar modus operandi de la delincuencia: Juárez

Por Rubén Pacheco

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Se mejorarán operativos de campo: SSPC

Luego de la firma de convenio de seguridad entre los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, adujo que permitirá, entre otros aspectos, identificar el modus operandi de la delincuencia.

Aunado a ello, se mejorarán operativos en campo, intervenciones coordinadas e intercambio de información en Mesas Regionales de Seguridad, a fin de fijar objetivos o grupos criminales para poder combatir y ubicar zonas donde operan. 

“Este convenio nos suma a las capacidades de esta secretaría, sobre todo, de la Guardia Civil Estatal y la División Caminos (…) con este convenio nosotros también podremos, a pesar de los límites, actuar dentro de estas fronteras”, expresó el mando policial.

Destacó que el nuevo acuerdo se suma al ya existente con Zacatecas, cuyas acciones permiten robustecer los trabajos interinstitucionales de la corporación estatal con sus homólogas de los otros estados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Lo vinimos trabajando, afinando y revisando durante los últimos días; la última semana. Estuvimos apoyando la gestión que hizo el gobierno del estado de San Luis Potosí con Guanajuato para que se llevara a cabo esta firma”, remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro
Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro

Intervendrán 8 casas más por avanzado deterioro

SLP

Rolando Morales

Dueños de casas abandonadas en San Luis Potosí deben autorizar intervenciones para combatir la inseguridad.

Dip. J. Carlos Valladares fortalecerá colaboración con sectores sociales
Dip. J. Carlos Valladares fortalecerá colaboración con sectores sociales

Dip. J. Carlos Valladares fortalecerá colaboración con sectores sociales

SLP

Redacción

Con el talento juvenil potosino, será posible transformar el futuro, dijo el legislador

CMIC responde al gobernador, “agrupamos datos oficiales”
CMIC responde al gobernador, “agrupamos datos oficiales”

CMIC responde al gobernador, “agrupamos datos oficiales”

SLP

Martín Rodríguez

R. Gallardo expande movilidad sin límites en Tamasopo
R. Gallardo expande movilidad sin límites en Tamasopo

R. Gallardo expande movilidad sin límites en Tamasopo

SLP

Redacción

El gobernador inauguró la carretera Agua Buena-San Jerónimo-Tambaca