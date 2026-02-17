Se queja la IP de irrupción de la GCE en Salinas

"Tristemente nos quedamos sin protección y con miedo", advirtió Aurora Rodríguez Báez, titular de la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en el municipio de Salinas de Hidalgo, luego de los hechos denunciados por el exdiputado local Francisco Páez Galván, en los que relata la incursión violenta de los siete policías estatales asignados a la cabecera municipal, la destrucción de mobiliario y el robo de equipo, incluyendo el teléfono celular de su hija.

Denuncia de agresión y robo por policías estatales

"¿A quién más le pueden hablar? Se supone que en un caso de estos lo que se hace es pedir hablar al policía, y en este caso entonces no es posible saber a quién se le puede llamar... Yo creo que a nadie".

La representante empresarial dijo que tal vez quedaría el único recurso buscando a los elementos de la Guardia Nacional, cuando pedir auxilio solo tiene esa salida, porque quizá sean ellos quienes ayuden a imponer respeto.

Reacción y propuestas del comercio local

Añadió que sería posible pensar en iniciar reuniones del comercio establecido de Salinas de Hidalgo con todos los niveles de autoridad, porque el hecho de que los policías estatales estén señalados como los que asaltan el negocio es un asunto muy delicado.

"Nos preocupa porque entonces estamos a expensas de que también puedan llegar a hacer desastres a los comercios y entonces no estaría mal hablar con el presidente municipal, para que haya más respeto hacia el comercio", manifestó.

Aurora Rodríguez dijo que no es justo que tenga que estar a expensas de lo que ocurra con la policía, o que lleguen a hacer un desastre y dijo que es sorprendente que sean los policías quienes lo hagan.