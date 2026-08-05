Se reactivan las jornadas "Mujeres contra el Cáncer"

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Con apoyo de los Servicios de Salud del Estado, el Servicio Médico de Soledad, reactivó las jornadas "Mujeres contra el Cáncer" en las cuales, se ofrecerán pruebas gratuitas de Papanicolaou y exploraciones clínicas de mama en distintos puntos de esta demarcación.

El gobierno municipal recordó a la población que, por desgracia, el cáncer es una enfermedad silenciosa sobre la que todavía existe poca cultura de prevención en mujeres de todas las edades y condiciones socioeconómicas.

Las jornadas iniciaron este lunes 3 de agosto en Hogares Ferrocarrileros y continuarán en las colonias Escobillal, San Francisco y La Constancia con atención de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. El objetivo es facilitar el acceso a estudios preventivos que permitan detectar oportunamente el cáncer, una enfermedad que suele avanzar sin síntomas y cuya detección tardía complica el tratamiento.

La estrategia municipal busca acercar servicios esenciales a las colonias para que más mujeres reciban atención sin trasladarse largas distancias. Autoridades destacan que estas acciones fortalecen la cultura de prevención y pueden salvar vidas al identificar riesgos en etapas tempranas.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en México, con más de 30 mil casos nuevos al año, mientras que el cáncer cervicouterino provoca alrededor de cuatro mil defunciones anuales.

En San Luis Potosí, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el cáncer de mama representa aproximadamente el 18 por ciento de los casos de cáncer en mujeres, y el cervicouterino se mantiene entre las primeras cinco causas de mortalidad femenina.