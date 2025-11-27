Se reforzará bacheo, agua y seguridad en la capital: EGC

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que 2026 será un año de trabajo focalizado en atender tres prioridades urgentes para la ciudad: el bacheo, el abasto de agua y la seguridad pública. Explicó que el incremento en la eficiencia recaudatoria permitirá sostener los servicios municipales y enfrentar los compromisos que traerá el próximo año,

Destacó que 2025 fue uno de los mejores años en recaudación para el Ayuntamiento, posicionando a San Luis Potosí entre los municipios con mejor desempeño a nivel nacional.

Esta fortaleza, dijo, será fundamental para dirigir más recursos al mejoramiento de vialidades, un reclamo constante de la población debido al deterioro de la infraestructura urbana.

En materia de agua, el presidente municipal señaló que la administración mantendrá el impulso a los programas de regularización y descuentos, ya que muchas familias buscan ponerse al corriente con Interapas, lo que permitirá continuar con los esfuerzos de abastecimiento y reparación de la red hidráulica, un tema que calificó como prioritario para 2026.

En cuanto a seguridad pública, Galindo Ceballos reiteró que el Ayuntamiento fortalecerá la presencia policial y la coordinación operativa, especialmente en situaciones que afectan la movilidad, como los recientes bloqueos carreteros.

Aseguró que la Policía Vial y la Guardia Municipal continuarán trabajando para proteger a la población y garantizar orden en la ciudad. “San Luis merece un 2026 de mejores servicios, más agua, más seguridad”.