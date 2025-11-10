Se tiene que revisar desincorporación de V. de Pozos del Interapas: Aradillas

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, vicepresidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, afirmó que la desincorporación de Villa de Pozos del organismo Interapas es un tema que “se tiene que platicar y estudiar cuidadosamente”. Señaló que, aunque actualmente existe un convenio vigente por tres años, no se descarta la posibilidad de revisarlo, siempre que se analice cómo se crearía un nuevo organismo y quién se encargaría del suministro de agua.

Aradillas dijo que la prioridad es atender a los ciudadanos afectados por la falta de agua, principalmente en las colonias Cabecera, Los Silos, Las Mercedes, La Herradura y La Libertad. Indicó que tres pozos presentan fallas, lo que ha limitado la distribución, y enfatizó que Interapas “tiene que tomar acciones porque asumieron una responsabilidad con el municipio y sus habitantes”. Los pozos afectados abastecen a aproximadamente 50 mil personas, y ya se están realizando reparaciones para restablecer el servicio.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona propuso recientemente que Villa de Pozos, al igual que Soledad, se desincorporara del Interapas y se ofreció a acompañar a los vecinos de Los Silos en caso de que decidieran manifestarse por el desabasto de agua. Durante un evento en Villa de Pozos, el mandatario señaló que la diputada Aradillas podría impulsar una iniciativa legislativa para apoyar este proceso.

La legisladora, representante del Distrito VI, recordó que ya había manifestado su rechazo a un aumento en la tarifa del agua y reiteró que lo más importante es atender los problemas de suministro que aún enfrentan varias colonias del municipio. Aradillas aseguró que se dará seguimiento al tema en los próximos días y se evaluarán las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua a las y los habitantes de Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí