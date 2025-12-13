SEA "premia" con nombramiento a Fabián Espinosa

La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, formalizó el nombramiento de Fabián Espinosa Díaz de León, como integrante numerario del Comité de Participación Ciudadana, con efectos a partir de este jueves 11 de diciembre y por un periodo de 11 meses, que concluirá el 26 de noviembre de 2026, de acuerdo con un documento oficial emitido este

viernes 12 de diciembre..

Al iniciarse formalmente el litigio entre la universidad y la empresa arrendataria del predio Santa Fe, su apoderado legal, Fabián Espinosa anunció una millonaria contrademanda y acusó a Juan Ramiro Robledo Ruiz, de estar detrás de la ruptura del negocio que tenía ya formalizado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El nombramiento, fue realizado por la instancia encargada de designar a las y los representantes ciudadanos que forman parte del sistema anticorrupción en San Luis Potosí.

Tras hacerse pública la designación, Fabián Espinosa Díaz de León, difundió un posicionamiento a través de la red social WhatsApp, en el que aseguró, que hubo intentos por frenar su llegada al cargo mediante mentiras y presiones mediáticas, sin que estos prosperaran. No da pruebas de su dicho.