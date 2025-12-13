logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SEA "premia" con nombramiento a Fabián Espinosa

Y en su rol de apoderado de VEMSA, anuncia una millonaria contrademanda para la UASLP

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
SEA "premia" con nombramiento a Fabián Espinosa

La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, formalizó el nombramiento de Fabián Espinosa Díaz de León, como integrante numerario del Comité de Participación Ciudadana, con efectos a partir de este jueves 11 de diciembre y por un periodo de 11 meses, que concluirá el 26 de noviembre de 2026, de acuerdo con un documento oficial emitido este

viernes 12 de diciembre..

Al iniciarse formalmente el litigio entre la universidad y la empresa arrendataria del predio Santa Fe, su apoderado legal, Fabián Espinosa anunció una millonaria contrademanda y acusó a Juan Ramiro Robledo Ruiz, de estar detrás de la ruptura del negocio que tenía ya formalizado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El nombramiento, fue realizado por la instancia encargada de designar a las y los representantes ciudadanos que forman parte del sistema anticorrupción en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras hacerse pública la designación, Fabián Espinosa Díaz de León, difundió un posicionamiento a través de la red social WhatsApp, en el que aseguró, que hubo intentos por frenar su llegada al cargo mediante mentiras y presiones mediáticas, sin que estos prosperaran. No da pruebas de su dicho.

LEA TAMBIÉN

Exdiputado y socio de VEM llega al Comité Anticorrupción

La designación de Fabián Espinosa ocurre mientras sigue en tribunales un conflicto entre la UASLP y la empresa a su cargo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Coincide Juan Carlos Valladares en"esperar los tiempos"
Coincide Juan Carlos Valladares en"esperar los tiempos"

Coincide Juan Carlos Valladares en"esperar los tiempos"

SLP

Ana Paula Vázquez

Frenaron dos bailes disfrazados de rezos
Frenaron dos bailes disfrazados de rezos

Frenaron dos bailes disfrazados de rezos

SLP

Rolando Morales

Gallardo pone en marcha "Invierno Seguro 2025"
Gallardo pone en marcha "Invierno Seguro 2025"

Gallardo pone en marcha "Invierno Seguro 2025"

SLP

Redacción

Se coordinarán acciones para proteger a los potosinos y visitantes

Aradillas no meterá la mano por nadie
Aradillas no meterá la mano por nadie

Aradillas no meterá la mano por nadie

SLP

Ana Paula Vázquez

Diputados analizan su "desempeño" con intención de removerlos