Secretario de gobierno comparece ante diputados

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, presentó un informe en el que destacó los avances en el fortalecimiento de las instituciones públicas y en la atención directa a las necesidades de la población potosina.

Torres Sánchez explicó que, a través de la Secretaría de Gobernación, se desarrollaron más de 400 mesas de trabajo, además de atenderse cerca de 1,300 solicitudes provenientes de ciudadanos y organizaciones sociales. Estas acciones, dijo, permitieron la mediación y resolución de temas vinculados con programas sociales, seguridad, educación, asuntos sindicales y agrarios.

En materia de regulación comercial, la Dirección de Gobernación efectuó 1,500 inspecciones a establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, de las cuales resultaron 927 clausuras y 114 cancelaciones de licencia.

El funcionario indicó que estas medidas se aplicaron con el propósito de asegurar el cumplimiento de la normatividad y contribuir a la seguridad pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El secretario destacó también la actuación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, especialmente durante la temporada de incendios forestales. Gracias al trabajo de más de 12 mil brigadistas y al apoyo del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y el propio Gobierno estatal, se logró una disminución en la superficie afectada respecto al año anterior.

Protección Civil, añadió, fue fortalecida con nuevo equipamiento, vehículos todoterreno, drones y software especializado, lo que permitió una mejor capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Durante las recientes lluvias, el organismo coordinó la evacuación de más de 1,800 familias en zonas de riesgo, la apertura de 60 refugios temporales en la Huasteca y la instalación de centros de mando móviles.

En el ámbito de derechos humanos y justicia, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas llevó a cabo más de 250 acciones de campo con resultados positivos y la participación de colectivos y familiares. A su vez, el Laboratorio de Genética procesó 478 muestras para la identificación de personas desaparecidas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) ofreció 27 mil atenciones integrales y otorgó 1,200 apoyos de ayuda inmediata a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, beneficiando a cerca de 1,800 personas.

Torres Sánchez resaltó también el trabajo de la Defensoría Pública del Estado, la cual gestionó la preliberación de 513 personas mediante un proceso de evaluación jurídica, psicológica y social, como parte de la política de justicia humanizada promovida por el Ejecutivo estatal.

En materia de seguridad, el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) superó las metas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, al realizar 1,406 evaluaciones de permanencia y 602 de nuevo ingreso. Además, renovó su certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, garantizando la legalidad y calidad de sus procesos.

Finalmente, el funcionario informó sobre la ampliación de la cobertura del Registro Civil, con la apertura de una oficina de enlace en Tamazunchale, que beneficia a más de 30 municipios de la región Huasteca, así como la instalación de módulos en el Altiplano y la Zona Media. Asimismo, se implementaron módulos biométricos que modernizan y agilizan la atención ciudadana en todo el estado.