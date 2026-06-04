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Secretarios de acuerdos buscan mejora salarial

Carga de trabajo ha crecido en los últimos años en Juzgados, dicen

Por Ana Paula Vázquez

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Secretarios de acuerdos buscan mejora salarial
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      Hasta 35 mil promociones al año recibe un juzgado familiar en San Luis Potosí, una carga de trabajo que, según secretarios de acuerdos del Poder Judicial, ha crecido en los últimos años sin que exista una mejora salarial para el personal encargado de atender gran parte de esos asuntos.

      De acuerdo con Sergio Eloy López López, representante del gremio, las responsabilidades del cargo se han incrementado con la reforma judicial y con el aumento constante de asuntos que llegan a los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, sostuvo que ese crecimiento no se ha reflejado en las percepciones económicas de quienes desempeñan estas funciones.

      Además de revisar promociones, los secretarios participan en audiencias, atienden al público y tramitan juicios de amparo. En los juzgados civiles, explicó, se reciben alrededor de 26 mil promociones al año, volumen que se suma a las tareas diarias necesarias para mantener el funcionamiento de los tribunales.

      Ante este escenario, el pasado 11 de abril fue constituida la Asociación de Secretarios de Acuerdos Activos, Jubilados y Pensionados de San Luis Potosí, organización que buscará representar al sector ante los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo para plantear mejoras en sus condiciones laborales.

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      López López afirmó que los secretarios han asumido jornadas que con frecuencia rebasan los horarios ordinarios para evitar rezagos en los procesos judiciales. Por ello, adelantó que buscarán que sus demandas sean consideradas durante la discusión del presupuesto estatal prevista para septiembre, proceso en el que esperan obtener una respuesta a una petición que, aseguran, antecede incluso a la reforma judicial.

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