Sedarh blindará al estado contra plagas

Las recientes lluvias han favorecido tanto a la actividad agrícola como ganadera en distintas zonas de la entidad, aseguró el director de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, quien destacó que se mantiene un monitoreo constante para la prevención de plagas.

Explicó que en la región Huasteca, se aplican medidas preventivas contra la plaga de la langosta y el chapulín, principalmente en los cultivos de caña de la zona de El Naranjo, donde se utilizan productos químicos de manera controlada.

Señaló que también trabajan en coordinación con los apicultores, a fin de proteger a las abejas durante la aplicación de herbicidas y evitar daños al entorno natural.

“No dejamos que lleguen los brotes, lo tenemos controlado”, subrayó.

El funcionario agregó que en la entidad tampoco se han detectado casos de gusano barrenador en el ganado, parásito que inicia como mosca, se convierte en gusano y puede afectar directamente la sangre de los animales.

No obstante, indicó que el cierre de importaciones genera afectaciones económicas: “Si tienes ganado, aunque no lo exportes, debe mantenerse en el mismo precio; pero cuando no puede salir, se queda aquí y el costo baja mucho más” finalizó