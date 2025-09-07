logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sedarh blindará al estado contra plagas

Por Flor Martínez

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Sedarh blindará al estado contra plagas

Las recientes lluvias han favorecido tanto a la actividad agrícola como ganadera en distintas zonas de la entidad, aseguró el director de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, quien destacó que se mantiene un monitoreo constante para la prevención de plagas. 

Explicó que en la región Huasteca, se aplican medidas preventivas contra la plaga de la langosta y el chapulín, principalmente en los cultivos de caña de la zona de El Naranjo, donde se utilizan productos químicos de manera controlada. 

Señaló que también trabajan en coordinación con los apicultores, a fin de proteger a las abejas durante la aplicación de herbicidas y evitar daños al entorno natural. 

“No dejamos que lleguen los brotes, lo tenemos controlado”, subrayó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario agregó que en la entidad tampoco se han detectado casos de gusano barrenador en el ganado, parásito que inicia como mosca, se convierte en gusano y puede afectar directamente la sangre de los animales. 

No obstante, indicó que el cierre de importaciones genera afectaciones económicas: “Si tienes ganado, aunque no lo exportes, debe mantenerse en el mismo precio; pero cuando no puede salir, se queda aquí y el costo baja mucho más” finalizó 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Municipio reforzará monitoreo del aire
Municipio reforzará monitoreo del aire

Municipio reforzará monitoreo del aire

SLP

Rolando Morales

El alcalde Enrique Galindo Ceballos busca mejorar la calidad del aire en la capital con la adquisición de 50 monitores

Sufre familia drama por desaparición
Sufre familia drama por desaparición

Sufre familia drama por desaparición

SLP

Ana Paula Vázquez

Denuncian parientes cuatro años de omisiones en caso ocurrido en V. de Reyes

Por terminar los trabajos en la lateral de SNM
Por terminar los trabajos en la lateral de SNM

Por terminar los trabajos en la lateral de SNM

SLP

Rolando Morales

Se anegan calles en la Z.I.
Se anegan calles en la Z.I.

Se anegan calles en la Z.I.

SLP

Leonel Mora

No hay infraestructura para evitar que se repitan los encharcamientos