SEDECO gestionará mejoras energéticas para el parque industrial de Soledad

Buscan garantizar suministro y consolidar el crecimiento industrial del municipio

Por Flor Martínez

Octubre 04, 2025 02:27 p.m.
SEDECO gestionará mejoras energéticas para el parque industrial de Soledad

Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), informó que la dependencia mantendrá gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la demanda energética del parque industrial de Soledad.

El funcionario destacó que Soledad cuenta con una ubicación estratégica, al ser la salida natural hacia el norte del país y un punto clave para la exportación de productos a Estados Unidos, lo que le otorga una vocación logística y de crecimiento industrial relevante dentro del desarrollo económico del estado.

González Martínez precisó que el tema energético no depende directamente del Gobierno estatal, pero aseguró que la SEDECO realizará las gestiones necesarias ante instancias federales para fortalecer la infraestructura y consolidar el desarrollo industrial del municipio como parte del crecimiento económico sostenido de San Luis Potosí.

