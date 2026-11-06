Seduvop, al margen del tiburanario
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Si bien existe el proyecto para edificar un acuario en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, hasta el momento no está considerada la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Así lo informó Jorge Grimaldo Limón, titular de la dependencia estatal, quien precisó que la propuesta del atractivo corresponde al 100 por ciento al complejo cultural, ubicado al interior del parque Tangamanga I.
Refirió que se prevé rehabilitar el inmueble luego de 18 años desde su inauguración y no recibir mantenimiento integral, y complementar el espacio con un tiburonario "muy interesante".
Matizó que según progrese el planteamiento, podría definirse si la Seduvop tendrá participación el próximo año, tal como sucede con otro tipo de infraestructura estatal.
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Reconoció que todavía no le plantea sugerencias al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona sobre el diseño y estructura del lugar, sin embargo, tiene disposición de colaborar con el Museo Laberinto en el momento que requiera una opinión técnica.
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