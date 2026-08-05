Seguirá lloviendo, pero menos, dice CEPC

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Aunque las lluvias continuarán durante agosto, se prevé una disminución de 36% en la acumulación de precipitaciones respecto a otros periodos, de acuerdo con el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La funcionaria señaló que durante las recientes lluvias registradas en la capital potosina se mantuvo un monitoreo constante y se emitieron alrededor de 17 reportes a las autoridades competentes de los municipios de la zona metropolitana. Explicó que, aunque la tormenta de mayor intensidad se concentró en la capital, las precipitaciones también alcanzaron regiones como la Zona Media y el Altiplano, donde se tomaron medidas preventivas.

Ochoa Limón explicó que las condiciones de humedad e inestabilidad que prevalecen en el estado pueden propiciar la formación de tormentas de consideración, por lo que Protección Civil mantiene vigilancia ante posibles afectaciones. Añadió que las recomendaciones para la población se mantienen, principalmente evitar traslados durante las lluvias.