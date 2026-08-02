Operan 4 escuelas militarizadas en SL
La SEP establece que a partir del ciclo 2026-2027 no operarán escuelas militarizadas en San Luis Potosí.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Cuatro establecimientos identificados como militarizados en San Luis Potosí aparecen en los registros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en momentos en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó poner fin a este modelo en el país a partir del ciclo escolar 2026-2027, luego de la muerte de la adolescente Dafne Zapata, en Tamaulipas.
SEP ordena fin a escuelas militarizadas en ciclo 2026-2027
El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) identifica establecimientos relacionados con escuelas, academias, centros deportivos, instituciones y colegios bajo la denominación de militarizados. Para San Luis Potosí se reportan cuatro registros, aunque la presencia de estos establecimientos en el directorio estadístico no significa por sí misma que cuenten con autorización vigente de la autoridad educativa para operar bajo una modalidad castrense.
Advertencias y acciones de la Secretaría de Educación Pública
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El tema tomó relevancia luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtiera que las academias militarizadas no están contempladas como una modalidad educativa autorizada por la legislación mexicana y que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) avalan este tipo de formación para menores. La dependencia federal pidió además a las autoridades estatales revisar las instituciones que operan bajo este esquema.
Ordena SEP a estados prohibir educación militarizada
Mario Delgado señaló que esa modalidad únicamente corresponde a las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional
En San Luis Potosí existe además antecedente público de instituciones que se han identificado abiertamente con este modelo. El Instituto Militarizado Anglo Americano, por ejemplo, ha participado en encuentros nacionales de escuelas militarizadas particulares y en 2023 fue señalado como representante de la entidad en este tipo de competencias.
Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP
López Sierra señaló que el RVOE no autoriza esta denominación a los colegios
La disposición federal establece que al comenzar el próximo ciclo escolar, el 31 de agosto, no deberán operar escuelas de educación básica que se ostenten como militarizadas, castrenses o bajo cualquier otra denominación que implique instrucción o disciplina de carácter militar. La SEP sostiene que este esquema resulta incompatible con el modelo de educación humanista de la Nueva Escuela Mexicana.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Huasteca alcanzará los 40 grados antes de las lluvias
Pulso Online
Protección Civil prevé bancos de niebla por la mañana y tormentas puntuales durante la tarde en las cuatro regiones de San Luis Potosí
Siguen penurias del Ceepac
Jaime Hernández
Reporta adeudo del gobierno estatal por 3.7mdp a junio; persisten efectos de un recorte de 55% al presupuesto solicitado