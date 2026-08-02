Operan 4 escuelas militarizadas en SL

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Cuatro establecimientos identificados como militarizados en San Luis Potosí aparecen en los registros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en momentos en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó poner fin a este modelo en el país a partir del ciclo escolar 2026-2027, luego de la muerte de la adolescente Dafne Zapata, en Tamaulipas.

SEP ordena fin a escuelas militarizadas en ciclo 2026-2027

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) identifica establecimientos relacionados con escuelas, academias, centros deportivos, instituciones y colegios bajo la denominación de militarizados. Para San Luis Potosí se reportan cuatro registros, aunque la presencia de estos establecimientos en el directorio estadístico no significa por sí misma que cuenten con autorización vigente de la autoridad educativa para operar bajo una modalidad castrense.

Advertencias y acciones de la Secretaría de Educación Pública

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El tema tomó relevancia luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtiera que las academias militarizadas no están contempladas como una modalidad educativa autorizada por la legislación mexicana y que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) avalan este tipo de formación para menores. La dependencia federal pidió además a las autoridades estatales revisar las instituciones que operan bajo este esquema.

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En San Luis Potosí existe además antecedente público de instituciones que se han identificado abiertamente con este modelo. El Instituto Militarizado Anglo Americano, por ejemplo, ha participado en encuentros nacionales de escuelas militarizadas particulares y en 2023 fue señalado como representante de la entidad en este tipo de competencias.

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La disposición federal establece que al comenzar el próximo ciclo escolar, el 31 de agosto, no deberán operar escuelas de educación básica que se ostenten como militarizadas, castrenses o bajo cualquier otra denominación que implique instrucción o disciplina de carácter militar. La SEP sostiene que este esquema resulta incompatible con el modelo de educación humanista de la Nueva Escuela Mexicana.