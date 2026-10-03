Separación de Interapas no se dio este año: JMN

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A pesar de que durante 2026 el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha anunciado en distintas ocasiones su intención de separarse de Interapas, hasta el momento no existe certeza de que el proceso vaya a concretarse este año, reconoció el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil señaló que el municipio todavía analiza las alternativas para avanzar en la desincorporación, debido a que no ha sido posible alcanzar una conciliación con el organismo operador. Por ello, indicó que se revisarán las vías legales contempladas en la legislación para determinar cómo podría llevarse a cabo el procedimiento.

La postura del Ayuntamiento se mantiene mientras Interapas ha señalado que, hasta ahora, no ha recibido un trámite formal por parte de Soledad de Graciano Sánchez para iniciar su salida del organismo, por lo que el anuncio de una eventual desincorporación continúa sin traducirse en un procedimiento concreto.

Navarro Muñiz sostuvo que el tema será revisado a fondo antes de tomar una determinación, por lo que evitó establecer una fecha definitiva para concretar la separación. Con ello, el municipio mantiene abierta la posibilidad de recurrir a los mecanismos legales disponibles, sin que exista hasta ahora una definición formal sobre su salida.

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En tanto, el alcalde destacó que las obras de infraestructura pluvial han comenzado a generar resultados durante las recientes lluvias y señaló que zonas como Privadas de la Hacienda, San Jorge y Rivas Guillén han tenido una mejor respuesta al desalojo del agua. Añadió que se prepara un nuevo colector para la colonia Las Flores, en la cabecera municipal, con el objetivo de reducir los problemas de inundaciones.