Servicios de Salud buscará incremento presupuestal para 2026

Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, informó que se buscará un incremento en la partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2026.

En 2025, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 3,557 millones 579 mil 961 pesos para los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Gómez Ordaz aclaró que no se ha definido el porcentaje de aumento, ya que la decisión depende de lo que determinen las y los congresistas locales.

"Nosotros podemos decir todo, pero aquí sí dependemos mucho de la Cámara y de lo que ellos consideren factible", expresó la funcionaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí