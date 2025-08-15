SGS instalará la Feria del Empleo para las Juventudes

El próximo 21 de agosto, en la plaza principal de Soledad se realizará la Feria del Empleo para las Juventudes, dirigida exclusivamente a personas menores de 30 años, informó el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle.

De acuerdo con el funcionario, el evento busca ofrecer oportunidades a recién egresados de preparatorias, universidades tecnológicas y superiores, así como a jóvenes que busquen su primer empleo, aquellos que deseen cambiar de trabajo, madres solteras, personas con discapacidad o quienes tengan estudios inconclusos.

La feria contará con la participación de alrededor de 35 empresas de los sectores automotriz, servicios, turismo y comercio. Entre las compañías confirmadas destacan Canelsa, Pelsa, Bosch, FEMSA (OXXO), Tiendas 3B, así como cadenas de comida rápida como Pizza Scott y Carl’s Jr., que recientemente anunciaron aperturas y proyectos de inversión en el municipio.

Además de las vacantes, se instalarán módulos de instituciones educativas como ICAT, Conalep, Cobach y Cecati, que ofrecerán cursos de capacitación acelerada.

para reforzar habilidades técnicas, idiomas, manejo de programas como Excel y competencias blandas.

Dijo que, además de este tipo de ferias, en el departamento Municipal de forma permanente se cuenta con una bolsa de trabajo en la cual se dan a conocer una diversidad de vacantes en distintas áreas.