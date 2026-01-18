logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS ENTUSIASTAS

Fotogalería

AMIGAS ENTUSIASTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP

El financiamiento fue entregado al grupo Del Valle 2

Por Redacción

Enero 18, 2026 10:07 a.m.
A
Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) otorgó créditos al grupo Del Valle 2 como parte del programa Impulso a la Economía Familiar, enfocado en facilitar financiamiento directo a actividades productivas de carácter comunitario.

Según la información oficial, el esquema contempla apoyos ajustados a las condiciones de cada grupo beneficiado, con montos accesibles, plazos flexibles y acompañamiento institucional durante el proceso de financiamiento.

El organismo indicó que estos apoyos forman parte de la estrategia estatal de financiamiento social impulsada por el gobierno, con el objetivo de fortalecer la economía local mediante créditos dirigidos a familias y colectivos productivos.

LEA TAMBIÉN

Inauguran oficina de Sifide en Valles

CIUDAD VALLES.- En un ambiente sofocante, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), inauguró las oficinas de esta dependencia en Valle...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP
Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP

Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP

SLP

Redacción

El financiamiento fue entregado al grupo Del Valle 2

Firme compromiso del alcalde Galindo para mejorar vialidades de SL
Firme compromiso del alcalde Galindo para mejorar vialidades de SL

Firme compromiso del alcalde Galindo para mejorar vialidades de SL

SLP

Redacción

Entrega el edil la calle Fernando Celada, totalmente repavimentada y con alumbrado

Niños potosinos, los más afectados por plomo
Niños potosinos, los más afectados por plomo

Niños potosinos, los más afectados por plomo

SLP

Jaime Hernández

Estudio del INSP ubica al estado con la segunda mayor prevalencia

Llama colectivo a movilizaciones vs. tarifa de camiones
Llama colectivo a movilizaciones vs. tarifa de camiones

Llama colectivo a movilizaciones vs. tarifa de camiones

SLP

Rolando Morales

Alza a $13.50 supera los límites que dicta la legislación: Praxis Combativa