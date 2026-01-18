Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP
El financiamiento fue entregado al grupo Del Valle 2
El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) otorgó créditos al grupo Del Valle 2 como parte del programa Impulso a la Economía Familiar, enfocado en facilitar financiamiento directo a actividades productivas de carácter comunitario.
Según la información oficial, el esquema contempla apoyos ajustados a las condiciones de cada grupo beneficiado, con montos accesibles, plazos flexibles y acompañamiento institucional durante el proceso de financiamiento.
El organismo indicó que estos apoyos forman parte de la estrategia estatal de financiamiento social impulsada por el gobierno, con el objetivo de fortalecer la economía local mediante créditos dirigidos a familias y colectivos productivos.
Inauguran oficina de Sifide en Valles
CIUDAD VALLES.- En un ambiente sofocante, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), inauguró las oficinas de esta dependencia en Valle...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP
Redacción
El financiamiento fue entregado al grupo Del Valle 2
Firme compromiso del alcalde Galindo para mejorar vialidades de SL
Redacción
Entrega el edil la calle Fernando Celada, totalmente repavimentada y con alumbrado
Niños potosinos, los más afectados por plomo
Jaime Hernández
Estudio del INSP ubica al estado con la segunda mayor prevalencia