Inauguran oficina de Sifide en Valles

CIUDAD VALLES.- En un ambiente sofocante, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), inauguró las oficinas de esta dependencia en Valles.

Ayer por la mañana, acompañado del alcalde David Medina y de funcionarios estatales, Ramón Cruz abrió una sucursal del Sistema de Financiamiento en Comonfort, casi esquina con bulevar México-Laredo, norte, en donde no había electricidad y en donde se ofrecerán préstamos desde 800 hasta 25 millones de pesos con tasas de interés de .8 a 2 por ciento mensual.

Refirió que en este 2025 lleva entregados cinco mil créditos y que pueden solicitar este beneficio quienes acudan con su credencial INE, Curp, comprobante de domicilio y acta de matrimonio, en caso de que sea así su necesidad de obtener el préstamo.