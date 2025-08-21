logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inauguran oficina de Sifide en Valles

Por Redacción

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Inauguran oficina de Sifide en Valles

CIUDAD VALLES.- En un ambiente sofocante, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), inauguró las oficinas de esta dependencia en Valles.

Ayer por la mañana, acompañado del alcalde David Medina y de funcionarios estatales, Ramón Cruz abrió una sucursal del Sistema de Financiamiento en Comonfort, casi esquina con bulevar México-Laredo, norte, en donde no había electricidad y en donde se ofrecerán préstamos desde 800 hasta 25 millones de pesos con tasas de interés de .8 a 2 por ciento mensual.

Refirió que en este 2025 lleva entregados cinco mil créditos y que pueden solicitar este beneficio quienes acudan con su credencial INE, Curp, comprobante de domicilio y acta de matrimonio, en caso de que sea así su necesidad de obtener el préstamo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre
Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

SLP

Carmen Hernández

Temblor afecta a Valles y Ébano
Temblor afecta a Valles y Ébano

Temblor afecta a Valles y Ébano

SLP

Redacción

El movimiento telúrico no generó daños, solo el susto

Habrá comité pro mujeres violentadas
Habrá comité pro mujeres violentadas

Habrá comité pro mujeres violentadas

SLP

Redacción

Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta
Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

SLP

Jesús Vázquez