Sin arreglo brote de aguas negras en Aguaje 2000

Vecinos de la cerrada Presa Huapango, en el fraccionamiento Aguaje 2000, en San Luis Potosí, llevan cinco años enfrentando un brote de aguas negras provocado por el colapso del drenaje en la zona, sin que el Interapas, les haya dado una solución a pesar de los constantes reportes.

La problemática afecta directamente a tres viviendas, entre ellas la de la señora Beatriz García, habitante del número 519, quien se vio obligada a mudarse a otra casa en renta debido al insoportable olor.

La afectada comentó que tanto ella como sus vecinos, han denunciado en repetidas ocasiones el desperfecto; incluso, el pasado 22 de mayo difundió un video mostrando las condiciones actuales, pero el organismo ha hecho caso omiso.

“La última vez que pregunté, hace aproximadamente un mes, me dijeron que me avisarían cuando tuvieran fecha para la reparación, pero siempre tienen un pretexto distinto. Ahora argumentan que las lluvias complican los trabajos”, reprochó.

Agregó que la tubería está totalmente colapsada y teme que el agua haya erosionado la tierra bajo las casas, ya que en la suya el desagüe dejó de funcionar por completo.

“Tengo varios folios de reportes. Como vivimos en un andador y solo somos tres o cuatro afectados, nos están ignorando. Entiendo que tengan mucho trabajo, pero llevamos cinco años con lo mismo”, lamentó.

El agua estancada se observa de un tono verdoso y desprende un olor insoportable, lo que impide a los residentes abrir sus ventanas. La situación se agrava en temporada de lluvias y el riesgo sanitario persiste sin atención.

Cada mes ha estado reportando ante la autoridad la situación y, pese a la afectación, no se les ha brindado una solución. Tras las recientes lluvias, la salida del agua residual, asegura, se ha agravado.