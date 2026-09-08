Sin contratos de agua, la Arena Potosí y Fenapo

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El Interapas inició un proceso para regularizar la situación contractual de diversos inmuebles del Gobierno del Estado que actualmente no cuentan con la documentación necesaria o convenios actualizados con el organismo operador.

Entre los espacios señalados se encuentran la Arena Potosí y las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), informó el encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, Arturo Jaimes Núñez.

El funcionario explicó que ya se realizaron invitaciones formales para que las dependencias estatales se acerquen a revisar su situación y formalizar los contratos correspondientes. Indicó que el cálculo de posibles adeudos o pagos pendientes dependerá de estudios técnicos sobre el volumen de agua consumido y las descargas generadas por cada inmueble, ya que en algunos casos, como la Arena Potosí o la Fenapo, el consumo varía significativamente dependiendo de la realización de eventos.

Jaimes Núñez señaló que ya existe contacto con representantes de algunos de estos espacios y que únicamente están a la espera de establecer mesas de trabajo para avanzar en la regularización. Añadió que una de las alternativas planteadas por el organismo es la compensación de adeudos entre ambas partes, debido a que Interapas mantiene compromisos financieros con instancias estatales, mientras que algunas dependencias tienen pendientes relacionados con el servicio de agua.

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Aunque evitó precisar el número de inmuebles involucrados, sostuvo que el proceso requerirá la participación de distintas dependencias estatales, incluida la Secretaría de Finanzas, para concretar los acuerdos. Afirmó que el organismo mantiene disposición para atender el tema y que la definición de plazos dependerá de que las autoridades estatales se integren a las mesas de negociación.