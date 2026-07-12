Sin denuncia, el 98% de extorsiones en el Altiplano

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Aunque la incidencia de extorsión ha disminuido de forma importante en la región Altiplano, la cifra negra continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatir este delito, ya que el 98 por ciento de los casos no se denuncia, advirtió el presidente de Coparmex Altiplano, Juan Carlos Salazar.

El dirigente empresarial señaló que uno de cada dos empresarios de la región ha sido víctima de algún tipo de extorsión; sin embargo, aseguró que durante el último año se registraron avances relevantes gracias a las acciones de seguridad implementadas. Entre los casos más significativos destacó que la extorsión contra transportistas de materiales que abastecen la construcción de la autopista San Luis Potosí-Matehuala fue erradicada por completo, luego de que anteriormente se les exigían pagos por cada viaje realizado.

Salazar también afirmó que cesaron los cobros de derecho de piso contra recicladores y chatarreros, práctica que, dijo, mantenía artificialmente deprimidos los precios de los materiales reciclables. Explicó que la desaparición de este esquema beneficia tanto a quienes se dedican al reciclaje como al entorno urbano, al incentivar la recolección y comercialización de plásticos y otros residuos.

En materia de seguridad pública, el presidente de Coparmex Altiplano sostuvo que también disminuyeron los actos de hostigamiento y presunta corrupción por parte de elementos de la Policía Municipal, tras las medidas adoptadas recientemente por las autoridades. No obstante, advirtió que el sector empresarial permanece atento para evitar que se expandan a San Luis Potosí nuevos esquemas de extorsión que ya operan en estados vecinos, particularmente en Zacatecas, como los conocidos fraudes telefónicos relacionados con supuestos proveedores de gas.

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Finalmente, el líder empresarial subrayó que la reducción de la extorsión representa un avance para la actividad económica de la región; sin embargo, insistió en que mientras la mayoría de las víctimas no presente denuncias, las autoridades seguirán enfrentando limitaciones para dimensionar y combatir de manera efectiva este delito.