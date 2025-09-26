Sin municipalizar aún, 64 colonias de Pozos

En el tema inmobiliario, el gobierno municipal de Villa de Pozos está próximo a autorizar tres desarrollos habitacionales y uno industrial, además de que se sigue trabajando en la regularización de alrededor de 70 fraccionamientos no municipalizados y heredados de las administraciones capitalinas.

Así lo informó la Dirección de Desarrollo Urbano, cuyo titular Gerardo Mejía Reyes detalló que al menos seis de los 70 desarrollos identificados ya han completado prácticamente su proceso de regularización, por lo que serían municipalizados en breve para que sus residentes tengan acceso pleno a todos los servicios municipales.

Agregó que se sigue la instrucción de la concejal presidente, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, de “proporcionar viviendas accesibles y de calidad a la población, además de contribuir al progreso económico y social de la localidad”.

El funcionario detalló que los tres desarrollos habitacionales estarán ubicados en puntos estratégicos del municipio como la salida a bulevar San Antonio, la avenida Huerta Real I y la avenida Huerta Real Sur.

Los desarrollos habitacionales proyectados son: Reserva Azul, que contará con 60 lotes; Porta Mezquite, con 270 viviendas y Porta Mezquite II que albergará 371 viviendas que responderán a las necesidades de crecimiento de la población local.

En cuanto al desarrollo industrial, éste contará con 18 lotes ubicados frente a Colinas del Parque, sobre la carretera a Rioverde, lo que facilitará el acceso y potenciará su conectividad con otras zonas del municipio.