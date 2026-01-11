Sin respaldo, alza a $15 al transporte

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fijó el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones (INPC) acumulado en 2025 en 3.69 por ciento, lo que deja muy lejos de cumplirse la propuesta de concesionarios del transporte urbano de elevar la tarifa del servicio a 15 pesos. A lo sumo, quedaría en 13 pesos.

El Inegi publicó el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación el último reporte de 2025 sobre la inflación, estableciendo que a la segunda quincena de diciembre pasado, llegaba a 3.69 por ciento.

El dato quedó por debajo de la expectativa que había sobre el indicador, que se creía llegaría al 3.80 por ciento.

El INPC es el factor principal mediante el cual el artículo 94 la Ley de Transporte Público del Estado fija el porcentaje de incremento anual a la tarifa del transporte urbano.

Al aplicarlo a la tarifa vigente actual de 12.50 pesos, el 3.69 por ciento equivale a un incremento de 46 centavos, que con el redondeo hacia arriba, también previsto en el artículo, fija la cuota en 13 pesos.

El pasado 5 de enero, Margarito Terán López, quien ha sido líder de los concesionarios del servicio de transporte urbano sugirió que la tarifa de este año debería fijarse en 15 pesos, lo que representaría un alza de 20 por ciento. Justificó el planteamiento señalando que de no darse, las presiones financieras e incrementos que ha resentido el sector, los concesionarios quebrarían.

Si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirma que la tarifa de este año quedaría en 13 pesos, representaría un revés para el sector transportista.