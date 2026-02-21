SL, de alto riesgo para migrantes

San Luis Potosí se ubicó como el quinto estado con mayor número de personas migrantes víctimas de delitos, reveló un estudio de la Fundación para la Justicia, organización de protección de los derechos de los extranjeros que estuvieron en territorio nacional el año pasado.

Fundación para la Justicia y discrepancias en cifras oficiales

El reporte "Entre fronteras y violencias: la realidad del tránsito migrante en México", emitido a inicios de año, también revela las enormes discrepancias entre las cifras oficiales del gobierno federal y las que pudieron recabar directamente en las entidades.

El informe establece que el año pasado, en todo el país, se contabilizaron mil 236 casos delictivos contra migrantes.

Incidencia de delitos contra migrantes en San Luis Potosí y otras entidades

En San Luis Potosí se registraron el año pasado 87 personas extranjeras en tránsito víctimas de un delito en territorio estatal.

La lista la lideran Chihuahua, con 433 denuncias, Coahuila, que registró 217; Chiapas, que tuvo 167 víctimas y Durango, con 128 casos.

La organización señala que estas entidades forman parte de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos.

El reporte descubre que "uno de los problemas que existen al tratar de buscar soluciones es que no existe un registro oficial confiable de violencias contra la población migrante".

Refiere que el Boletín de estadísticas sobre delitos perpetrados en contra de personas migrantes irregulares contabiliza sólo 35 víctimas el año pasado, apenas el 2.83 por ciento de los casos recabados por la Fundación para la Justicia.

En la lista oficial, San Luis no aparece en los estados con registro de denuncias, ni tampoco las otras cuatro entidades que la organización reportó con mayor incidencia de casos.

Si bien la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación lleva un registro, éste dista de reflejar la realidad: para 2025 reportó que 35 personas migrantes en situación irregular sufrieron algún delito en el país.