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SL figura dentro de la industria aeroespacial

Oferta sigue abierta y será promovida para inversionistas: García Valdez

Por Martín Rodríguez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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SL figura dentro de la industria aeroespacial
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      Ahora que de manera progresiva se está llenando el suelo industrial en Querétaro, San Luis Potosí reúne las condiciones para atraer empresas de aeropartes y reforzar el cluster aéreo, oferta que permanece abierta y que será promovida para el caso de los inversionistas que busquen esta zona industrial central del país para instalar empresas de aeropartes, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez.

      Dijo que San Luis Potosí tiene una ventaja competitiva muy grande, principalmente por las condiciones de recursos e insumos, pero también por la conectividad y la extensión territorial, indispensables para atraer proyectos de extensión o en su caso de empresas ancla relacionadas con el tema aeroespacial.

      Recordó que en el caso de San Luis Potosí, las ventajas de la promoción industrial incluyen precisamente la reserva territorial y las buenas condiciones para generar tanto mano de obra calificada como los espacios administrativos para desahogar cualquier trámite de manera rápida, como parte de la confianza para invertir en San Luis.

      Añadió que está abierta toda posibilidad para que San Luis Potosí tenga acceso a recibir empresas de todo tipo, pero también para trabajar con la industria aeroespacial porque de hecho, en San Luis Potosí ya se tiene experiencia en la generación de empleos en esa materia, por lo que un eventual atracción de inversiones de esa naturaleza no será ajena al territorio local. Dijo que si en estados vecinos ya no hubiera condiciones, San Luis Potosí tiene todo lo necesario para que las empresas se queden aquí.

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