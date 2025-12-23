logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP, atractivo para la inversión foránea

Por Samuel Moreno

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A

Pese al contexto económico internacional adverso y a la volatilidad que ha marcado el comportamiento de las inversiones en el país, San Luis Potosí mantiene condiciones favorables para la llegada de capital extranjero y cerrará el año con resultados positivos en nuevos proyectos y ampliaciones, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez.

El funcionario estatal señaló que, mientras en otras entidades se ha registrado una contracción en la captación de inversiones, la entidad potosina ha logrado sostener el interés de empresas internacionales, lo que ha permitido avanzar en distintos proyectos productivos y dar continuidad a inversiones ya establecidas.

Indicó González Martínez que el principal motor de este dinamismo ha sido el clúster automotriz, sector que continúa generando confianza entre inversionistas y que ha propiciado tanto la instalación de nuevas empresas como la ampliación de plantas existentes, incluso en un escenario económico complejo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP
Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP

Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP

SLP

Martín Rodríguez

Un pasajero denunció que un vuelo fue cancelado y regresado al aeropuerto de origen por presuntas fallas en los radares

Presentan iniciativa de reforma para proteger a niños de violencia sexual en escuelas
Presentan iniciativa de reforma para proteger a niños de violencia sexual en escuelas

Presentan iniciativa de reforma para proteger a niños de violencia sexual en escuelas

SLP

Pulso Online

La Fundación Granito de Arena y el Diputado Luis Fernando Gámez Macías presentan propuesta de reforma a la Ley de Educación de San Luis Potosí.

Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP
Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP

Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP

SLP

Rolando Morales

Basura en mercados incrementa hasta 30% en diciembre....

Restauran fachada del Templo del Carmen
Restauran fachada del Templo del Carmen

Restauran fachada del Templo del Carmen

SLP

Redacción

El Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza en la restauración