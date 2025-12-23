SLP, atractivo para la inversión foránea

Pese al contexto económico internacional adverso y a la volatilidad que ha marcado el comportamiento de las inversiones en el país, San Luis Potosí mantiene condiciones favorables para la llegada de capital extranjero y cerrará el año con resultados positivos en nuevos proyectos y ampliaciones, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez.

El funcionario estatal señaló que, mientras en otras entidades se ha registrado una contracción en la captación de inversiones, la entidad potosina ha logrado sostener el interés de empresas internacionales, lo que ha permitido avanzar en distintos proyectos productivos y dar continuidad a inversiones ya establecidas.

Indicó González Martínez que el principal motor de este dinamismo ha sido el clúster automotriz, sector que continúa generando confianza entre inversionistas y que ha propiciado tanto la instalación de nuevas empresas como la ampliación de plantas existentes, incluso en un escenario económico complejo.