SLP, octavo en ranking sobre costo de vivienda

Durante el mes pasado, San Luis Potosí se posicionó en el octavo lugar a nivel nacional como unos de los estados con los precios más altos de vivienda por metro cuadrado, de acuerdo con Grupo Financiero Banorte.

En un reporte de la institución bancaria se expone que el precio por metro cuadrado de una vivienda en el estado se estimó en 26 mil 405 pesos, lejos de los 56 mil 899 pesos por metro cuadro de la Ciudad de México, que fue la entidad más costosa.

Respecto al mes precedente, subraya que representó crecimiento del 1.3 por ciento en el valor de los inmuebles en venta.

El informe de la institución bancaria precisa que la entidad registró un incremento de 4.5 por ciento anual durante julio pasado, un indicador mayor al 3.8 por ciento del resultado nacional.

De acuerdo con el análisis por antigüedad, las viviendas con menos de cinco años dominan la oferta con el 80.1 por ciento. En contraste con la menor participación de inmuebles más antiguos con el 19.9 por ciento.

A su vez, concluye que las casas representaron el 70.8 por ciento de la oferta en el mercado inmobiliario. Por su parte, los departamentos conformaron el 29.2%.

El reporte revela que la mayor parte de la vivienda comercializada en San Luis, 42.7, equivale a inmuebles nuevos, que también es el tipo de vivienda más cara, con costos de 27 mil 416 pesos el metro cuadrado.