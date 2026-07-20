SLP realizó 84 trasplantes en primer semestre de 2026

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Mientras entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México concentran históricamente el mayor número de trasplantes en el país, San Luis Potosí registró 84 procedimientos de órganos y tejidos durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la permanencia de sus programas médicos especializados, aunque todavía distante de los estados con mayor capacidad hospitalaria y de procuración de órganos.

Datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) señalan que en territorio potosino se realizaron 42 trasplantes de córnea y 42 renales entre enero y junio de este año. Del total de intervenciones de riñón, 11 fueron posibles mediante donaciones cadavéricas autorizadas por familiares, mecanismo que continúa siendo fundamental para atender a miles de pacientes que permanecen en listas de espera a nivel nacional.

La comparación nacional muestra diferencias importantes. Jalisco y Ciudad de México se mantienen como referentes en materia de donación y trasplantes debido a la concentración de hospitales de alta especialidad, mientras que Nuevo León y el Estado de México cuentan con programas permanentes que realizan procedimientos de manera continua y encabezan las estadísticas federales de años recientes. Incluso hospitales del IMSS e IMSS-Bienestar en distintas entidades han reportado incrementos en trasplantes renales durante 2026, como parte de la recuperación de la actividad médica posterior a la pandemia.