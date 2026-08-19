SLP recibirá recursos contra violencia sexual

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San Luis Potosí recibirá recursos federales para reforzar las acciones de prevención del embarazo infantil y adolescentes, así como de violencia sexual y uniones tempranas, como parte de la estrategia "Niñas y Adolescentes Libres y Seguras", de acuerdo con un convenio publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

El acuerdo establece que los recursos serán entregados por la Secretaría de las Mujeres de la Federación a la Secretaría de Finanzas estatal, que posteriormente deberá transferirlos a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí. El convenio no precisa el monto que recibirá el estado, pero sí establece utilizarse exclusivamente para las acciones contempladas en la estrategia.

En la entidad potosina, el recurso será destinado a nueve líneas de intervención como acciones comunitarias, recorridos casa por casa, actividades en escuelas con niñas, niños, padres y personas cuidadoras, capacitación al personal docente y de salud, acciones con servidores públicos municipales, intervención en espacios públicos y actividades en los centros LIBRE.

El convenio establece además que la dependencia estatal deberá entregar informes trimestrales con documentación que compruebe el ejercicio de los recursos, mientras que las autoridades federales y estatales podrán fiscalizar su aplicación. La dependencia estatal también deberá informar a la Secretaría federal sobre la recepción del dinero dentro de los dos días hábiles posteriores a su llegada.

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