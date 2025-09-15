“SLP, rezagado en transparencia con la legislación nacional”

San Luis Potosí sigue rezagado en la armonización de su normativa de transparencia con la legislación nacional, a pesar de que ya vencieron los plazos establecidos por la reforma constitucional y la ley secundaria aprobada a inicios de este año.

Así lo reconoció José Gerardo Navarro Alviso, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), quien advirtió que el organismo opera con la legislación local vigente mientras el Congreso no realice las adecuaciones correspondientes.

“El estado está pendiente todavía para emitir la normativa respectiva y en su caso transitar al nuevo órgano que habrá de encargarse de la transparencia. Somos de los estados que no estamos armonizados nacionalmente (…) las actuaciones que tiene la CEGAIP son legales, son en base a la ley que sigue vigente, y una vez que el Congreso emita la reforma, primero a la Constitución local y luego la ley reglamentaria respectiva, se determinará el proceso de transición para la extinción finalmente del órgano garante como lo conocemos actualmente”, explicó.

El comisionado aseguró que la falta de armonización no implica que se dejen de cumplir las obligaciones de transparencia en el estado. “No afecta porque finalmente las obligaciones se siguen cumpliendo por parte de los sujetos obligados (…) seguimos trabajando con la normativa, exigiendo el cumplimiento, en el área de promoción, capacitación y también se siguen emitiendo resoluciones de todos aquellos recursos de revisión que los ciudadanos interponen”,

argumentó Navarro Alviso.

Actualmente, en San Luis Potosí existen 254 sujetos obligados a rendir cuentas, entre ellos los municipios y los tres poderes del Estado. Navarro Alviso refirió que todos deben cumplir con la normativa vigente y que la Cegaip mantiene la función de vigilancia. “Una vez reformada la ley, habrá que hacer las diferencias conforme a la normativa nacional y ya se determinarán las formas en las que habrá de iniciarse este nuevo paradigma en materia de transparencia a nivel local”, agregó.

La discusión sobre el futuro de la Cegaip se enmarca en la reforma constitucional federal que ordenó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y otros organismos autónomos, cuyas funciones serían absorbidas por nuevas estructuras como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. A nivel estatal, ya se han presentado iniciativas para extinguir la Cegaip y crear en su lugar un ente denominado “Transparencia para el Pueblo de San Luis Potosí”, adscrito a la Contraloría General del Estado.

Aunque el organismo cuenta con presupuesto asegurado para 2025, persisten dudas sobre la transición: desde la continuidad laboral del personal, hasta la autonomía e independencia en la resolución de recursos de revisión.