SLP víctima de 132 microsismos en 2025
Así lo informó la CEPC, y destacó la notoriedad en Rioverde, Cerritos, Gudalcázar. V. Hidalgo y Matehuala
En lo que va del 2025, en el Estado de San Luis Potosí, se contabiliza el registro de 132 microsismos, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Precisó que el levantamiento de los movimientos telúricos a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), se documentó que, el 60 por ciento se reportó en los municipios de Rioverde, Cerritos, Guadalcázar, Villa Hidalgo y Matehuala, sin embargo, también en la zona metropolitana de San Luis Potosí.
“Son microsismos. Afortunadamente son pequeños, sin embargo, se registran. Lo tenemos monitoreados. Yo creo que hoy esa es la gran fortuna que podemos trabajar de una forma preventiva”, consideró.
En entrevista, Ordaz Flores adujo que el territorio potosino es sismológicamente activo, no obstante, en el pasado no existían mediciones confiables para corroborarlo. “Por eso antes no lo sabíamos”, añadió.
Recordó que, al inicio de esta gestión solo se tenían dos sismógrafos, de los cuales únicamente funcionaba uno. Ahora, la institución cuenta con 12 dispositivos distribuidos en las cuatro regiones del estado.
“Los 12 sismógrafos están conectados al Sistema Meteorológico Nacional y al sistema de sismología nacional en México, directamente. Es algo muy importante que nosotros…antes no se veía”, concluyó.
