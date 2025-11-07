Socavón pone en peligro a peatones

Habitantes de la colonia Valle de Tequisquiapan denunciaron la formación de un hundimiento en la 2da. Privada Bruno Díaz, casi en la intersección con la calle del mismo nombre, donde lo que inició como un bache ahora muestra una profundidad cada vez más visible y representa un riesgo para la circulación vehicular y peatonal.

El desperfecto se ubica a un costado de una institución educativa, lo que incrementa la preocupación de los vecinos ante el constante paso de estudiantes y automovilistas. Como medida preventiva, los habitantes de la zona colocaron conos y señalamientos improvisados para advertir a conductores, ciclistas y peatones sobre el riesgo.

Vecinos señalaron que no es el único punto con afectaciones en la zona, ya que en calles cercanas también se registran baches y deterioro del pavimento, lo que complica la movilidad y pone en evidencia la necesidad de mantenimiento vial en este sector del oriente de la capital potosina.

Hicieron un llamado a la autoridad municipal para que atienda de manera inmediata este hundimiento, antes de que la situación se agrave con el paso de vehículos o por la posible filtración de agua, a fin de prevenir accidentes y mejorar las condiciones de tránsito en Valle de Tequisquiapan.

