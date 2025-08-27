Soledad realizará estudios para perforación de más pozos

Ante la escasez de agua que afecta a distintos sectores de Soledad de Graciano Sánchez, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que se contempla la perforación de más pozos, principalmente en la zona oriente del municipio.

El edil señaló que se realizarán estudios en colonias como Cactus, Quintas de la Hacienda y sectores aledaños, donde la población enfrenta de manera recurrente problemas en el suministro.

Indicó que el director del Agua en el municipio, Miguel Pachicano Hernández, trabaja en proyectos de perforación de pozos en las áreas que podrían ser factibles.

Respecto al pozo en construcción en el fraccionamiento Buenaventura, cuya obra inició a mediados del mes pasado, el alcalde aseguró que los avances marchan conforme al calendario.

Dijo que los reportes técnicos indican la posibilidad de encontrar agua a una menor profundidad de la prevista, lo que representaría un ahorro importante y permitiría acelerar la perforación en otras zonas.

"Va jalando bien, incluso podemos encontrar el agua a menor profundidad de lo que teníamos contemplado", declaró.

De acuerdo con lo informado, al inicio de los trabajos, el pozo del fraccionamiento Buenaventura alcanzará una profundidad aproximada de 700 metros y beneficiará a más de 30 mil hogares de seis colonias del sector, cercano a la plaza principal de Soledad.