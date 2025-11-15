Soledad refuerza vigilancia por Buen Fin 2025 con más de 200 elementos municipales

Ante el inicio del Buen Fin 2025 y el incremento de movimientos bancarios por adelantos de aguinaldos, la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad desplegó un operativo especial de vigilancia en bancos, plazas comerciales y zonas de alta afluencia de compradores, informó su titular, el comisario Víctor Aristarco Serna Piña.

El jefe de la corporación detalló que las acciones comenzaron desde la apertura de las tiendas y continuarán hasta la salida del último cliente, con unidades estacionadas de manera permanente en puntos estratégicos. Agregó que se reforzó la presencia de oficiales motorizados y del Grupo Pantera, dada su capacidad para desplazarse rápidamente entre establecimientos y responder con inmediatez ante cualquier emergencia.

En total, dijo, fueron desplegados alrededor de 200 elementos municipales dedicados exclusivamente a tareas preventivas durante el Buen Fin.

Serna Piña exhortó a la población soledense a extremar precauciones durante estos días de intensa actividad comercial. Recomendó evitar acudir solos a cajeros automáticos, no aceptar ayuda de desconocidos y dirigirse directamente a casa después de realizar un retiro. También advirtió sobre un aumento en intentos de extorsión telefónica e instó a cortar la llamada y reportarla de inmediato a los números de emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la GCM señaló que el primer día del operativo transcurrió con saldo blanco y confió en que las labores de vigilancia permitirán mantener la misma condición durante todo el fin de semana.