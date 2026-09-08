Solicita PAN 140 años de cárcel a narcopolíticos

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La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados propuso establecer penas de hasta 140 años de prisión para políticos que mantengan vínculos o involucren al narcotráfico en actividades públicas, informó el diputado federal por San Luis Potosí, David Azuara Zúñiga.

El legislador explicó que la iniciativa, respaldada por los 69 diputados panistas, contempla sanciones de entre 80 y 140 años de prisión para quienes permitan la participación del crimen organizado en la política.

Señaló que la propuesta forma parte del paquete legislativo que el PAN impulsará durante el actual periodo de sesiones. Azuara Zúñiga consideró necesario endurecer las consecuencias contra funcionarios o actores políticos que establezcan acuerdos con grupos delictivos, al advertir que el crimen organizado no debe tener injerencia en las instituciones públicas ni en los procesos electorales.

Como referencia, mencionó casos registrados en Sinaloa y Baja California, donde, dijo, existen personajes señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. En San Luis Potosí, añadió, la inseguridad continúa entre las principales preocupaciones de la población, de acuerdo con lo que ha recogido durante recorridos por más de 120 colonias de la capital. Por ello, sostuvo que además de combatir los vínculos entre política y delincuencia, se requiere fortalecer a las corporaciones municipales mediante mayores recursos para profesionalización y mejores condiciones laborales.

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