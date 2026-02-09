Sólo con amparos mejoran escuelas

En San Luis Potosí hay escuelas públicas que sólo han logrado tener servicios básicos cuando un juez obliga a las autoridades educativas a cumplir.

Desde el año 2019, la asociación civil Perteneces ha promovido juicios de amparo para exigir rehabilitación de aulas, acceso a internet e incluso la instalación de aires acondicionados ante las olas de calor en distintos planteles del estado.

Flor Celeste Zamarrón García, abogada del área de litigio estratégico de la organización, explicó que actualmente acompañan diversos casos, principalmente en la Zona Huasteca, en municipios como Tamazunchale, Xilitla, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles, donde existen amparos en escuelas iniciales, primarias y secundarias, aunque predominan los preescolares. El caso de Matehuala es el único que tienen en el Altiplano.

"En todos los juicios hay suspensiones, incluso sentencias, que los obligan ya a atender estas necesidades, pero igual existe cierta resistencia", señaló. Entre los temas que más obstáculos enfrentan está la instalación de aires acondicionados, pese a que las olas de calor han sido reconocidas como un hecho notorio y a que se ha anunciado presupuesto para ello, al tratarse de condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a la educación.

Flor Celeste Zamarrón García detalló que el último amparo en materia escolar fue presentado en julio del año pasado en un preescolar de Ciudad Valles y que actualmente analizan acompañar nuevos casos dentro y fuera del estado, a partir del acercamiento de madres, y padres de familia e incluso abuelas y abuelos que buscan apoyo ante las condiciones en que estudian sus hijas e hijos.

Como ejemplo de los resultados de este acompañamiento, mencionó el caso de la Escuela Primaria Juan Sarabia, en la comunidad Estanque de Agua Buena, en Matehuala, donde tras más de tres años de litigio un juez obligó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) a vincularse con la CFE para instalar una red satelital de internet.