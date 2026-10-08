Sólo se podarán árboles secos en parque de Morales
Esto, mientras continúa el proceso legal de su intervención
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Los árboles considerados de riesgo en el Parque de Morales no serán retirados por completo mientras continúa el proceso legal relacionado con su intervención, informó el director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara. Explicó que una audiencia judicial fue diferida, por lo que el municipio mantiene la espera de la resolución correspondiente.
El funcionario señaló que la estrategia contempla únicamente eliminar las partes que representan un peligro para los visitantes, conservando parte del tronco para permitir el desarrollo de bugambilias ya existentes en algunos ejemplares. Añadió que la intención es reducir el riesgo sin afectar totalmente la vegetación involucrada.
Azuara indicó que, además de estas acciones, el Ayuntamiento mantiene un programa de reposición arbórea dentro del parque. Aseguró que por cada árbol retirado se contempla plantar otro en el mismo espacio y destacó que durante los últimos cinco años se han incorporado más de mil 200 árboles en distintas áreas
del parque.
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Detalló que en las próximas semanas se sembrarán más de 100 árboles de entre tres y cinco metros de altura, principalmente huizaches y mezquites, especies adaptadas a las condiciones de San Luis Potosí. Explicó que varios de los ejemplares que presentan mayores daños corresponden a eucaliptos y pino cedro, especies que no son originarias de la región y que además han enfrentado problemas fitosanitarios.
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