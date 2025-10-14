Sólo se simula la inclusión de discapacitados: ONGs

Integrantes de organizaciones civiles y representantes de discapacitados denunciaron que las autoridades estatales y legislativas continúan incumpliendo con la obligación de realizar consultas reales, efectivas y participativas entre personas con discapacidad antes de aprobar leyes, planes y programas públicos.

Miembros de Hermenéutica Centro de Enseñanza para Sordos A.C., la comunidad terapéutica Vista Hermosa, Cambio de Ruta y la Coalición Movilidad Segura, denunciaron que persisten omisiones tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como en la preparación de la Ley de Movilidad Segura, además de que los procesos de consulta que se han realizado han sido simulados o deficientes.

Luis González Lozano, de Cambio de Ruta, explicó que el incumplimiento de la consulta vulnera tratados internacionales y normas nacionales que obligan a escuchar a los destinatarios de las políticas públicas. “Legislar para terceros sin saber cómo viven es algo que en 2025 ya no se puede tolerar”, afirmó. Recordó que jueces federales han dado la razón a colectivos con amparos ganados por falta de consulta, como el caso del Plan Estatal de Desarrollo, en el que se demostró que solo hubo una “apariencia” de participación.