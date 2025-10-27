SSPC entrega uniformes a la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que fueron entregados 170 uniformes completos a los alumnos próximos a graduarse de la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal (GCE).

De acuerdo con el comunicado oficial, la entrega fue encabezada por el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, y por la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Noemí Proal Huerta, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Academia de Seguridad del Estado.

Durante el acto, Juárez Hernández exhortó a los futuros agentes a mantener la lealtad y la vocación de servicio, y destacó que portar el uniforme implica un compromiso con la ciudadanía.

La SSPC precisó que la cuarta generación de la GCE se graduará en diciembre, y con ello se reforzará la presencia operativa en los 59 municipios del estado, además de cubrir espacios en otras áreas de la corporación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Conflicto por auditoría en la UASLP



