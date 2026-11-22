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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital reforzará la vigilancia en el Centro Histórico y las principales plazas comerciales durante la temporada de pago de aguinaldos y fondos de ahorro, ante el incremento de movimientos bancarios y el riesgo de robos y fraudes, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que los operativos también contemplarán la presencia policial en las colonias, aunque la atención en cajeros automáticos se concentrará principalmente en el primer cuadro de la ciudad, donde se registra una mayor afluencia de personas que acuden a retirar efectivo.

Villa Gutiérrez advirtió que uno de los riesgos que atenderán son los llamados desplazadores de tarjetas, personas que se acercan a los usuarios de cajeros con engaños para intercambiar sus tarjetas bancarias por otras, con las que posteriormente realizan retiros de efectivo sin que las víctimas lo adviertan.

Además de la vigilancia física, la Policía Cibernética pondrá en marcha una campaña para prevenir fraudes relacionados con las compras por internet, particularmente mediante páginas que ofrecen productos a precios considerablemente bajos y que terminan siendo utilizadas para engañar a los consumidores durante la temporada de mayor actividad comercial.

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Como referencia del crecimiento de este problema, el titular de la SSPC indicó que, al comparar el Buen Fin del año pasado con el de este 2026, la intervención y baja de páginas utilizadas para cometer fraudes aumentó cerca de 50 por ciento o más.