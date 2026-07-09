Admite SSPC alza de población penitenciaria, pero dice que hay orden

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Luego de que cifras federales ubicaron a San Luis Potosí con una sobrepoblación penitenciaria del 65 por ciento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) aseguró que los centros penitenciarios estatales mantienen condiciones de orden, estabilidad y gobernabilidad.

La dependencia estatal sostuvo que el incremento en la población penitenciaria es resultado de la Estrategia Integral de Seguridad, al considerar que existe una mayor eficacia en la detención y puesta a disposición de personas que enfrentan procesos por la comisión de delitos.

De acuerdo con la SSPC, este aumento en los ingresos a los centros de reinserción social se relaciona con los resultados obtenidos en materia de seguridad, particularmente en detenciones por delitos contra la salud y narcomenudeo.

La postura oficial se da después de que el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional reportó que, al cierre de mayo, los cinco penales de San Luis Potosí tenían una capacidad instalada de 3 mil 230 espacios, pero albergaban a 5 mil 329 personas privadas de la libertad, es decir, un excedente de 2 mil 099 internos.

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Pese a ese panorama, la SSPC afirmó que los Centros Estatales de Reinserción Social garantizan el respeto a los derechos humanos, servicios médicos, alimentación, actividades educativas, deportivas y culturales, así como programas de capacitación para la reinserción social.

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Para enfrentar el crecimiento de la población penitenciaria, el Gobierno del Estado informó que se trabaja en la formación de una nueva generación de custodias y custodios en la Academia Estatal, además de ampliaciones y adecuaciones en la infraestructura existente.

La dependencia también señaló que continúa el proyecto para construir un nuevo Centro Estatal de Reinserción Social, con el objetivo de aumentar la capacidad del sistema penitenciario estatal.

Asimismo, informó que mantiene coordinación con el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a procedimientos relacionados con beneficios preliberacionales y otros mecanismos jurídicos previstos en la ley.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, afirmó que la seguridad debe fortalecerse tanto en las calles como dentro de los centros penitenciarios, mediante la aplicación de la ley, la profesionalización del personal y la consolidación de un sistema penitenciario con condiciones dignas para la reinserción social.