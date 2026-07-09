Prohíbe Tanlajás exploración petrolera con explosivos o "fracking"

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El municipio de Tanlajás se convirtió en el primer municipio de la Huasteca potosina en rechazar, mediante un acuerdo de Cabildo, cualquier autorización para actividades de exploración petrolera que impliquen el uso de explosivos o posibles prácticas de fracturación hidráulica (fracking), luego de que el Ayuntamiento recibiera documentación presuntamente relacionada con un proyecto atribuido a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La decisión fue aprobada por unanimidad durante una sesión extraordinaria, en la que también se acordó informar a las autoridades ejidales sobre el contenido de los documentos recibidos y mantener a la población al tanto de cualquier avance conforme continúen las investigaciones sobre su origen.

El presidente municipal, Humberto Lucero Magaña, informó que la administración consultó con distintas áreas de Pemex para verificar la autenticidad de los oficios; sin embargo, hasta el momento ninguna confirmó haber emitido la documentación. Además, señaló que las personas que entregaron el expediente no se identificaron como personal de la empresa ni presentaron acreditaciones oficiales.

Explicó que entre los documentos se solicita autorización para el uso de explosivos y se incluyen cartas notariales de personas que se presentan como representantes, aunque también se hace referencia a labores de mantenimiento y exploración, situación que el Ayuntamiento consideró inconsistente y que mantiene bajo revisión antes de determinar si los oficios son auténticos.

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Aunque el origen de la documentación sigue sin confirmarse, el Cabildo fijó su postura de no autorizar este tipo de actividades al considerar que podrían representar un riesgo para los mantos acuíferos de la región, donde ya existen problemas de abastecimiento de agua. El alcalde añadió que la administración actuará con prudencia mientras concluye la verificación de los documentos y reiteró que cualquier decisión se tomará en coordinación con las comunidades.