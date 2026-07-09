Gráfico | SLP, bajo alerta por lluvias en las cuatro zonas
Se esperan vientos acompañando las tormentas durante los próximos días
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), alertó por la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes a partir del mediodía en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
Estas condiciones prevalecerán en los siguientes días, además de que se espera la presencia de vientos al momento de tormentas.
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