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Gráfico | SLP, bajo alerta por lluvias en las cuatro zonas

Se esperan vientos acompañando las tormentas durante los próximos días

Por Pulso Online

Julio 09, 2026 10:03 a.m.
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Gráfico | SLP, bajo alerta por lluvias en las cuatro zonas
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), alertó por la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes a partir del mediodía en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      Estas condiciones prevalecerán en los siguientes días, además de que se espera la presencia de vientos al momento de tormentas.

      Gráfico: 

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