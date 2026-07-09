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SRE presentarán denuncias penales por muertes de mexicanos en EU

Así lo informó el titular de esa dependencia Roberto Velasco

Por El Universal

Julio 09, 2026 09:51 a.m.
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Roberto Velasco / Archivo

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      Al anunciar diversas acciones "contundentes" para proteger los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, entre ellas presentar denuncias penales en la FGR ante fallecimientos, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que 17 mexicanos han perdido la vida en incidentes relacionados con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de los cuales 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos.

      El secretario de Relaciones Exteriores anunció que se implementarán medidas legales para garantizar la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, incluyendo la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.

      De acuerdo con Roberto Velasco Álvarez, un total de 17 mexicanos han perdido la vida en incidentes vinculados con el ICE, con 14 fallecimientos ocurridos mientras estaban bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos realizados por la agencia.

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